Ausflugstipp für Berliner Familien  Meerschweinchen füttern im Tierpark Luckenwalde

An kalten grauen Wintertagen ist der Besuch eines Tierparks deutlich weniger attraktiv als sonst. Aber was soll man machen, wenn einem drinnen die Decke auf den Kopf fällt und die Kinder dringend an die Luft müssen? Nichts lockt sie so sicher vor die Tür wie die Aussicht, Tiere zu sehen oder sogar streicheln zu dürfen.