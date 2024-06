Ausgerechnet die Blitzer Berlin muss sparen – aber bitte nicht so!

Ja gut, Berlin muss sparen. Aber doch bitte nicht so. Ausgerechnet jener Haushaltsposten, mit dem Berlin Einnahmen generieren könnte, wird komplett zusammengestrichen. 1,5 Millionen Euro waren vorgesehen – für die Reparatur von Blitzersäulen, für den Kauf neuer Blitzer – für stationäre oder für diese klobigen Blitzeranhänger.

Doch nun, potzblitz, fällt das alles weg. In ganz Berlin gibt es gerade einmal 36 Blitzersäulen, einige sind seit Jahren abgeschaltet. Eigentlich plante der Senat, zahlreiche neue Säulen aufzubauen. Ein Grund dafür waren auch die illegalen Autorennen, bei denen nicht selten Menschen ums Leben kommen. Erst vergangene Woche starben zwei Menschen nach einem Raserunfall auf der Tauentzienstraße.

Bis zum Jahr 2026, so lautete das Ziel, sollten es 83 stationäre Blitzer in Berlin werden. Doch damit ist jetzt vorerst Schluss.

Nur jeder zweite Raser wird zur Kasse gebeten

Selbst die Innenpolitiker der schwarz-roten Koalition, die mit dem Finanzressort darüber verhandelt haben, verstehen es nicht recht. Das schräge Argument der Finanzer lautet: Selbst wenn das Innenressort nicht bei den Blitzern sparen würde, hätte es – so die Argumentation – nichts davon. Denn die Einnahmen aus den Bußgeldern, die Raser zahlen müssen, fließen nicht in den Etat von Innensenatorin Iris Spranger (SPD), sondern in die allgemeine Landeskasse.

Ein Staat, dessen Sparerei die Bürger noch hart zu spüren bekommen werden, sollte alles dafür tun, dass er Einnahmen generieren kann. Alexander Fröhlich

Ja und? Gerade in Zeiten, in denen besonders gespart werden muss, sollte doch genau eines beim Staat funktionieren – nämlich stabile oder sogar steigenden Einnahmen. Zumal, wenn es um Geld geht, das für Verkehrsverstöße gezahlt werden muss.

Das Problem ist noch größer: Die Bußgeldstelle selbst, wo die Blitzerfotos ausgewertet, Bußgeldbescheide erstellt und verschickt werden, ist völlig überlastet. Und das hat Folgen. Wer geblitzt wird, muss mit etwas Glück nicht einmal dafür zahlen.

2019 bekamen 82 Prozent aller Geblitzten einen Bußgeldbescheid, 2023 waren es nur noch 54 Prozent. 2022 lag der Negativrekord sogar bei 49 Prozent. 2023 mussten 51.783 Verfahren eingestellt werden, weil innerhalb von drei Monaten kein Bescheid verschickt worden war. Das sind fast zwölf Prozent mehr als 2022 (46.329).

Wer soll das verstehen? Gerade jetzt sollte der Senat möglichst viel hineinstecken in neue Blitzer und in die Bußgeldstelle. Übrigens nicht nur wegen der Einnahmen und weil nächstes Jahr noch härter gespart werden soll, sondern auch für die Verkehrssicherheit. Mehr Blitzer bedeuten: Die Autofahrer auf den Straßen werden diszipliniert.

Ein Staat, dessen Sparerei die Bürger noch hart zu spüren bekommen werden, sollte alles dafür tun, dass er Einnahmen generieren kann – besonders wenn er zugleich Recht gegen Verstöße durchsetzen kann. Gerade die CDU hatte doch mehr Sicherheit versprochen. Das gilt auch für den Straßenverkehr. Die Blitzer-Sparerei ist Irrsinn.