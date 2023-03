Ausmisten, aufräumen, sauber machen Fünf Tipps, wie der Frühjahrsputz gelingt – und nachhaltig ist

Ein Neuanfang fürs eigene Haus gefällig? Zum Frühlingsstart steht wie selbstverständlich das Großreinemachen an. Die selbst auferlegte Aufgabe kann dennoch überfordern. Bei Frühjahrsmüdigkeit und krisenbedingter Erschöpfung fällt es einem nicht gerade extra leicht, sich überhaupt zu etwas aufzuraffen. Wie klappt das Reinigungsritual trotzdem? Zwei Expertinnen verraten ihre Strategien.

1 Den inneren Schweinehund überwinden

Kleiner Motivationsschub: Sich schon mal auf das Ergebnis freuen – und auf eine kleine Belohnung nach getaner Arbeit. © mauritius/Alamy Stock Photos

Jeder hat eine persönliche Schmerzgrenze, was Unordnung und Schmutz angeht. Wann sie erreicht ist, merkt also jeder selbst. „Dann wird man schon von allein tätig“, sagt Carla Schwolow. Die Bloggerin und Buchautorin befasst sich seit etwa acht Jahren mit Themen rund ums Wohnen.

Wer mit dem Saubermachen allerdings nicht so lange warten will, bis es gar nicht mehr anders geht, dem rät Schwolow, zur Belohnung zu greifen. Die Aussicht etwa auf ein ausgiebiges Bad in der makellos sauberen Badewanne oder auf eine halbe Stunde Kaffeegenuss in der frisch auf Glanz polierten Küche könnte die Putzmotivation erheblich steigern. Und nicht nur das: Da das Gehirn sich die positiven Erfahrungen merkt, fällt der Anfang schon beim nächsten Mal womöglich leichter. „Sich nach getaner Arbeit etwas Gutes zu tun, ist also nicht nur erlaubt, sondern auch sinnvoll.“

2 Zeit freischaufeln

Es hilft, kleine Routinen oder Rituale in den Alltag zu integrieren und den Großputz etappenweise anzugehen. © mauritius/Alamy Stock Photos

Schwolow empfiehlt, sich kleine Ziele zu setzen, statt einmal durchzupowern – auch und gerade beim Frühjahrsputz. „Sich eine gewisse Zeit täglich freizuschaufeln, geht meist auch einfacher.“ Jede Aufräumarbeit sollte man sich auch auf die To-do-Liste schreiben und die dafür vorgesehene Zeit im Terminkalender blocken.

Zur Person Carla Schwolow. © privat Carla Schwolow ist Grafikdesignerin und Bloggerin. Auf „Fridlaa“ befasst sie sich seit 2015 mit Themen rund um Inneneinrichtung und Wohnen. Ihr Buch „Ordentlich entspannt – Der Guide für deine Aufräum-Routine“ ist 2021 im Prestel Verlag erschienen. Die 34-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Berlin.

Das bringt der Expertin zufolge gleich mehrere Vorteile mit sich: Die Putzaktion kommt so nicht einfach obendrauf auf den ohnehin vollen Arbeitsalltag. Zudem: Jede auch noch so kleine Aufgabe am Ende des Tages von der Liste zu streichen, verschafft bereits eine gewisse Befriedigung – wer bereits mit To-do-Listen arbeitet, kennt das Gefühl: Erledigt! Dazu hat Schwolow gleich noch einen Tipp: Auch die Erholungszeit – das Bad oder das Kaffeetrinken – soll am besten in den Terminkalender. „Sich Zeit auch für die Pause bewusst zu nehmen, vergessen die meisten.“

Nicht nur zum Frühjahrsputz, sondern auch langfristig kann es sich lohnen, in seinen Alltag Routinen oder „Regelmäßigkeiten“ einzubauen. Das könnte ein Putzplan sein, in dem beispielsweise steht: Montags ist die Küche dran, dienstags das Bad, mittwochs das Kinderzimmer und so weiter. Dabei braucht es nicht jeden Tag zwei Stunden. Vielmehr geht es darum, sich regelmäßig die kleinen Baustellen vorzunehmen, die immer wieder entstehen, damit die Wohnung nicht im Chaos versinkt.

3 Aufräumen und Platz schaffen

Den Kleiderschrank auszumisten, kann einem schwerfallen. Es lohnt sich aber, in sich hineinzuhorchen und sich zu fragen, was man zum Leben gerade wirklich braucht. © mauritius images/Alamy Stock Photos

So individuell wie man wohnt, so individuell räumt man auch auf und putzt man. Schwolow plädiert deshalb für das Motto: Richtig ist, was gut tut. Wichtig sind dabei vor allem zwei Faktoren: die eigenen Bedürfnisse kennen und, wenn man nicht alleine wohnt, diese auch kommunizieren. In ihrem Buch „Ordentlich entspannt“ hat Schwolow verschiedene Wohn- und Aufräumtypen identifiziert. Der „Cardio-Cleaner“ setzt dabei auf Ausdauer, der „High-Intensity-Typ“ will ohne Unterbrechungen Ordnung schaffen und der „Unters-Sofa-Schieber“ geht, nun ja, eher unkonventionelle Wege.

Für jeden Typ hat der Profi Methoden parat. Wer das Aufräumen wie einen Marathonlauf angeht, kann es hilfreich finden, sich täglich eine Viertelstunde dafür vorzunehmen. Wer hingegen zur „Augen zu und durch“-Fraktion gehört, stemmt die Aufgabe eher in drei Stunden am Wochenende. Und wer sich als „Multitalent“ versteht, bringt schon einmal jeden Gegenstand nach der Nutzung an dessen angestammten Ort zurück. „Dabei sollte man keine starren Regeln befolgen“, sagt Schwolow, „sondern einfach ausprobieren und herausfinden, was für einen selbst funktioniert.“

Wohnen zwei ganz verschiedene Typen zusammen, ist Kompromissbereitschaft gefragt. „Die meisten Konflikte resultieren aus unterschiedlichen Putzvorstellungen“, weiß Schwolow. Auch deshalb ist die Bedürfnisanalyse so wichtig: Um mich mit dem Partner einigen zu können, muss ich zuerst wissen, welchen Grad an Ordnung und Sauberkeit ich zum Leben brauche. „Es gibt so viele Lösungsmöglichkeiten“, sagt die 34-Jährige. „Man muss nur richtig miteinander sprechen.“

Dabei gibt es Aufgaben, die einen besonders herausfordern oder gar überfordern, wie etwa ausmisten, weil sich schon wieder zu viel Zeug in den Schränken angesammelt hat. Beim Aussortieren rät Schwolow dazu, den Fokus immer auf die gegenwärtigen Bedürfnisse zu legen, statt auf jene, die der Vergangenheit oder, ganz eventuell, der Zukunft angehören.

Auch dafür brauche es die Auseinandersetzung mit sich selbst: Wer bin ich, wer sind wir in diesem Augenblick? Wie schön der eine Couchtisch auch sein mag: Passt er mit seinen scharfen Kanten zum Alltag mit Kleinkindern nicht mehr, darf er weg. Dinge, die ausgedient haben, lässt man leichter los, wenn sie jemand anderes glücklich machen. „Deshalb: verschenken, verkaufen, spenden.“

4 Saubermachen? Natürlich

Augen auf beim Reiniger-Kauf. Aggressive Putzmittel schaden der Umwelt. © imago-images

Das Haus gründlich reinigen – was gut klingt, erweist sich bei näherer Betrachtung als keine so saubere Aktion. Denn in den herkömmlichen Reinigungsmitteln stecken große Mengen an Chemie. „Damit machen wir so viel Dreck in der Natur, dass es besser wäre, nicht zu putzen“, sagt Andrea Sokol. Die Fernsehmoderatorin und Ernährungsberaterin hat ein Buch darüber geschrieben. Dabei hat sie herausgefunden, dass zahlreiche synthetische Chemikalien in den Reinigern, die die meisten Menschen im Haushalt verwenden, nicht nur der Umwelt, sondern auch dem eigenen Körper schaden.

Zur Person Andrea Sokol. © Martin Nink Andrea Sokol ist Fernsehmoderatorin, Youtuberin, Ernährungsberaterin und Coach. Auf ihren Kanälen „Ohlala & Solala“ folgen ihr rund 200.000 Abonnenten. In ihrem 2021 erschienenen Buch „Alles sauber ..., oder was?: Mein Reinigungsguide für Körper, Haushalt und Umwelt“ gibt die gebürtige Berlinerin für einen nachhaltigen Lebensstil. Die 54-Jährige lebt in München.

Sokols Lösung: natürliche Mittel verwenden, so wie unsere Großeltern es seinerzeit bereits taten. In ihrem Buch stellt die 54-Jährige fünf Hausmittel vor, mit denen sich, je nach Zusammensetzung, der gesamte Frühjahrsputz bestreiten lässt. Das sind: Wasserstoffperoxid, effektive Mikroorganismen – eine flüssige Mischkultur aus Pilzen und Bakterien–, Soda, das Mineral Zeolith sowie Zitrone und Zitronensäure. Diese „Multitalente“, wie Sokol sie nennt, gibt es in jedem gut sortierten Bioladen.

Vorteile: Man braucht beim Putzen jeweils nur wenige Mengen. Damit bleiben auch die Kosten überschaubar. Der Nachteil: Die Rezepturen muss man sich oft selbst mischen. Der Vorbereitungsaufwand ist dadurch größer. Sokol, die nach eigener Auskunft seit Jahren auf die natürlichen Helfer schwört, stört das nicht. Das Mixen werde schnell zum Automatismus, sagt sie. „Man will nie mehr zur Chemiebombe zurück.“

Einige Beispiele: Wasserstoffperoxid tötet Keime. Mit einer dreiprozentigen Lösung könne man alle Oberflächen im Haushalt abwischen, heißt es im Buch „Alles sauber ..., oder was?“. Übrigens: Früher wurden im Winter die Teppiche im Garten ausgelegt, um sie mit Schnee zu schrubben. Diese Methode ist Sokol zufolge bis heute noch gültig. Die reinigende Wirkung sei dem Wasserstoffperoxid im Schnee zu verdanken, erläutert die Beraterin.

Auch die Mischkultur aus lebenden Mikroben eigne sich gut als Allzweckreiniger im Haushalt. Sie soll nebenbei auch das Raumklima und generell den ökologischen Kreislauf verbessern. Das weiße Pulver Speisesoda oder Natron binde unerwünschte Gerüche, mit dem Vulkangestein Zeolith ließen sich Flecken entfernen und das Wasser reinigen, während Zitronensäure auch zum Wäschewaschen gut geeignet sei, heißt es. Wer aber nicht alles auf einmal ausprobieren will, könne zumindest die aggressiven Badezimmer- und Kloreiniger weglassen, rät Sokol.

5 Ordnung halten

(Wie viel) Ordnung muss sein? Eine Wohnung ist vor allem zum Leben da. Wichtig ist, sich darin wohlzufühlen. © imago images/Westend61

Nach dem Frühjahrsputz ist vor dem Frühjahrsputz – jetzt nur noch die Ordnung bis dahin bewahren. Nur wie? Laut Carla Schwolow helfen am besten Rituale. Gerade an den Stellen im Haus, die dafür bekannt sind, die Unordnung förmlich anzuziehen, sind die kleinen Routinen besonders nützlich. Ihre Zettelwirtschaft behält Schwolow selbst folgendermaßen im Griff. Sie sammelt zunächst alles in einer Schublade. Einmal im Monat setzt sie sich daran und sortiert die Unterlagen in die passenden Ordner, bezahlt die Rechnungen und wirft weg, was nicht benötigt wird.

Doch ihr wichtigster Tipp ist ein anderer: Gelassenheit. Jede neue Gewohnheit brauche in etwa acht bis zehn Wochen, bis sie zu einer Routine werde, sagt Schwolow. Man soll sich also Zeit lassen und sich nicht allzu sehr darauf versteifen. Denn schließlich muss man sich zu Hause vor allem wohlfühlen. Und so lautet auch das Leitmotiv ihres Ratgebers für ein aufgeräumtes Zuhause: „Schön soll es sein, nicht perfekt.“

