Auto in Flammen, Fenster kaputt Wann die Versicherung bei Böllerschäden zahlt

Böller, die auf Balkone oder Autos fliegen, Verletzungen durch falsch gezündete Raketen, für viele Menschen in Berlin und anderswo haben die Silvesterfeiern einen bitteren Nachgeschmack. In der Graefestraße in Kreuzberg brannte ein Balkon, in der Knobelsdorffstraße in Charlottenburg feuerten am frühen Neujahrsmorgen Bewohner Böller und Raketen vom Balkon auf die Straße, meldete die Polizei. Für die Betroffenen stellt sich am Tag danach die Frage: Wer kommt für den Schaden auf?