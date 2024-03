Auto überschlägt sich nach Kollision Unfallflucht mit gestohlenem Pkw in Berlin-Kaulsdorf

Am Dienstagmittag ist es zu einem Unfall zweier Autos in Kaulsdorf gekommen, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Nach Polizeiangaben fuhr eine 33-Jährige in ihrem Opel gegen 13.30 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Richtung Kaulsdorfer Straße.

Ein Mann parkte nach Erkenntnissen der Polizei mit einem Mercedes am Fahrbahnrand. Unvermittelt und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, fuhr der Mann los und prallte dann mit dem heranfahrenden Opel zusammen.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich der Opel überschlug und auf dem Dach landete. Der Mercedes-Fahrer habe der Behörde zufolge nicht angehalten, sondern sei von der Unfallstelle geflüchtet. Die 33-jährige Opel-Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem Wagen befreien. Eine hinzugeeilte Ersthelferin alarmierte die Rettungskräfte, die die Frau mit dem Verdacht auf innere Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Zeugenaussagen halfen, das verlassene Fahrzeug des Unfallverursachers in der Falkstätter Straße zu entdecken. Bei einer Überprüfung des Mercedes stellte sich heraus, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war.

Die Kennzeichen stammten aus einem anderen Diebstahl. Auch mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der flüchtige Mann nicht gefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.