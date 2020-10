Unerlaubtes Überholen, ein Faustschlag durch das geöffnete Autofenster und schließlich die mutwillige Verletzung eines Radfahrers: In Friedrichshain-Kreuzberg haben sich ein 49-Jähriger Radler und ein 56-Jähriger Autofahrer eine Verfolgungsjagd samt Gewaltausbruch geliefert.

Wie die Polizei meldet, soll der Radfahrer dem Autofahrer am Dienstag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Kochstraße/Friedrichstraße mit der Faust durch das geöffnete Fenster in Gesicht geschlagen haben, als der auf vorherige Ansprache nicht reagierte.

Der Faustschlag war wohl die Folge eines verbotenen Überholmanövers: Der Autofahrer soll den Radfahrer laut dessen Angaben zuvor auf der Kochstraße kurz nach der Kreuzung Wilhelmstraße mit zu geringem Seitenabstand überholt haben.

Nach dem Schlag ins Gesicht flüchtete der 49-Jährige auf seinem Rad über die rote Ampel in Richtung Charlottenstraße.

Der Autofahrer ignorierte die rote Ampel ebenfalls und nahm in seinem Wagen die Verfolgung auf.

Kurz nach der Kreuzung Charlottenstraße/Rudi-Dutschke-Straße drängte der Autofahrer den Radfahrer mit seinem Wagen gewaltsam nach rechts ab. Der 49-Jährige stürzte und zog sich Arm- und Beinverletzungen zu. Er musste von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden.

Gegen beide Männer ermittelt nun das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte. (Tsp)