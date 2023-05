Autofahrer fährt Kind an Zwölfjähriger bei Unfall in Berlin-Reinickendorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf ist am Donnerstagabend ein Zwölfjähriger verletzt worden. Laut Polizeiangaben befuhr ein 49-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr die Scharnweberstraße in der linken Fahrspur vom Kurt-Schumacher-Damm kommend, als das Kind von der rechtsseitigen Bushaltestelle vor einem haltenden Bus auf die Fahrbahn lief.

Der Autofahrer fuhr das Kind mit seinem Wagen an, woraufhin der Zwölfjährige stürzte. Nach dem Aufprall sei das Kind verletzt zum begrünten Mittelstreifen gelaufen, wo ein Zeuge ihm Erste Hilfe geleistet habe, teilte die Polizei weiter mit.

Der Junge erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll für ihn laut Polizei nicht bestehen. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.