Autofahrer flüchtet vor Kontrolle Polizist in Berlin angefahren und verletzt

Ein Polizist wurde am Mittwochmittag von einem Unbekannten bei einer Kontrolle in Berlin-Steglitz angefahren und verletzt. Der Mann wollte sich dieser entziehen, teilte die Polizei mit.

Demnach sei der Polizist eigentlich außer Dienst gewesen. Als er auf seinem Motorrad auf der Schlossstraße unterwegs war, nahm ihm gegen 13.50 Uhr ein Autofahrer die Vorfahrt. Der Beamte versetzte sich aufgrund dessen in den Dienst und hielt den Wagen an, als dieser verkehrsbedingt warten musste.

Er sprach den Autofahrer an und wies sich entsprechend als Polizeibeamter aus. Nach einem kurzen Gespräch entzog sich der Mann plötzlich der Kontrolle und flüchtete. Dabei fuhr er dem Polizisten, der sich zwischenzeitlich vor das Fahrzeug gestellt hatte, über den Fuß und touchierte ihn mit dem Außenspiegel.

Der Polizist wurde am Fuß sowie an der Hüfte verletzt. Er werde sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Berliner Polizei mit. Die Ermittlungen zum Fahrer des Autos dauern an. (Tsp)