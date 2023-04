Autofahrer gerät in Gegenverkehr Drei Verletzte bei Unfall in Berlin-Pankow

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll ein 19-Jähriger gegen 18.30 Uhr auf der Dietzgenstraße in Höhe der Kastanienallee die Kontrolle über seinen Ford verloren haben und in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß er erst mit dem Opel einer 74-Jährigen und dann mit dem VW eines 68-Jährigen zusammen, der dahinter fuhr. Beide Wagen kollidierten mit zwei Fahrzeugen, die am Straßenrand geparkt waren.

Der VW-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten Verletzungen an Kopf und Rumpf und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Ford-Fahrer habe über Schulterschmerzen geklagt, eine Behandlung aber abgelehnt, hieß es von der Polizei. Die Dietzgenstraße war für Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme zwischen Dammsmühler Straße und Kastanienallee vorübergehend gesperrt. (Tsp)