Autofahrer missachtete Vorfahrt von Motorradfahrer Berliner Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Plänterwald

Nach einem Verkehrsunfall in Plänterwald sucht die Berliner Polizei nach Zeugen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, soll am Vormittag des 3. Juni 2024 ein 55-jähriger Autofahrer die Puderstraße in Richtung Kiefholzstraße befahren haben, als er die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtete.

Der 19-jährige Motorradfahrer wiederum soll mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kiefholzstraße gefahren sein. Es kam zum Zusammenstoß, der 19-Jährige zog sich erhebliche Verletzungen zu. Bei der Kollision verletzte sich laut Polizei auch der Fahrer des Pkw, zudem soll ein erheblicher Sachschaden entstanden sein.

Die Berliner Polizei fragt: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallablauf machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise können an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Adlershof unter den Rufnummern (030) 4664-372312, 4664-372301, 4664-372303, 4664-372304 (außerhalb der Bürodienstzeiten unter 4664-371100) gemeldet werden. Per E-Mail auch an Dir3K23@polizei.berlin.de, sowie an die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle. (Tsp)