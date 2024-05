Autofahrer übersieht BVG-Bus – Zeugen gesucht Zwei Frauen bei Gefahrenbremsung in Berlin-Britz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Britz sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen in einem BVG-Bus verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Sie sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Auto mit einer unbekannten Person am Steuer gegen 15 Uhr auf dem Britzer Damm Richtung Buckower Damm. Der Fahrer soll dann vom linken in den rechten Fahrstreifen gewechselt und dabei den Bus der Linie M44 übersehen haben.

Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch stürzten zwei Frauen im Bus und zogen sich Verletzungen zu. Eine 56-Jährige erlitt Abschürfungen am Arm, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab. Eine 45-Jährige kam mit Verletzungen am Rumpf zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Der Autofahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die Verkehrsermittler bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer (030) 4664-572800 zu melden. (Tsp)