Autofahrer übersieht Radfahrer 29-Jähriger nach Zusammenstoß in Berlin im Krankenhaus

Ein 29-jähriger Radfahrer hat am Mittwochabend in Prenzlauer Berg bei einem Autounfall verschiedene Verletzungen erlitten. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Der Autofahrer habe den 29-Jährigen beim Rechtsabbiegen übersehen.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 61-jährige Autofahrer während einer Grünphase von der Schönhauser Allee rechts in die Berliner Straße abbiegen. Dabei habe er den 29-Jährigen auf dem Fahrrad nicht gesehen. Dieser sei ohne Licht gefahren. Der Radfahrer habe das Auto zwar gesehen, sei aber davon ausgegangen, dass der Fahrer anhalten und warten würde.

Das Auto fuhr jedoch weiter und der Radfahrer sei nicht mehr in der Lage gewesen zu bremsen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer Zahnverletzungen zu. Zudem habe er Schmerzen im Brustbereich, am Kopf sowie Armen und Beinen gehabt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)