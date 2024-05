Tagesspiegel Plus Autofahrerin fährt 88-Jährige an : Fußgängerin stirbt nach Unfall in Berlin-Lichtenberg

Eine 45-Jährige will mit ihrem Auto nach rechts abbiegen und fährt eine 88-Jährige an. Die Seniorin wird schwer am Kopf verletzt und verstirbt im Krankenhaus.