Autofahrerin missachtet Stoppschild Vier Menschen bei Unfall in Berlin-Mahlsdorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mahlsdorf sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll eine 32 Jahre alte VW-Fahrerin ein Stoppschild missachtet haben und daraufhin an der Kreuzung Wilhelmsmühlenweg/Am Kornfeld mit dem Renault einer 46-Jährigen zusammengestoßen sein, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Der Renault sei durch den Zusammenprall von der Straße gedrängt worden, habe einen Absperrpoller überfahren und schließlich einen Gartenzaun durchbrochen, hieß es weiter. Der VW wiederum sei ins Schleudern geraten und dann hinter dem Renault zum Stehen gekommen, so die Polizei.

Die 46-Jährige und ihr gleichalteriger Beifahrer wurden verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 32-Jährige und eine der beiden Mitfahrerinnen wurden verletzt und ambulant in einer Klinik behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. (Tsp)

Zur Startseite