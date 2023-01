Autoinsassen beschimpfen Verletzten Zwei Fußgänger am Wochenende in Berlin angefahren

Zwei Fußgänger sind am Wochenende in Berlin angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 43 Jahre alter Mann wollte am Sonnabend gegen 19.10 Uhr die Seestraße in Wedding überqueren, als ihn ein Auto anfuhr, das in Richtung Indische Straße unterwegs war. Laut Zeugenangaben stiegen anschließend mehrere Insassen aus dem Auto und beschimpften den Verletzten. Dann stiegen sie wieder ins Auto ein und fuhren weiter. Der 43-Jährige erlitt Beinverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

In Tempelhof-Schöneberg wurde ein 85-Jähriger angefahren, als er an der Kreuzung Ringbahnstraße, Ecke Tempelhofer Damm bei Grün über die Straße ging. Eine rechtsabbiegende Autofahrerin fuhr den Senior an. Er kam mit Kopfverletzungen an einer Hand, einem Knie und am Kopf zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. (cri)

