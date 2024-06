Autoritär, nachgiebig, verwöhnend Welcher Erziehungsstil ist der beste?

Vor noch gar nicht langer Zeit galt es in Deutschland als völlig normal, Kinder mit harter Hand zu erziehen, was auch eine strafende Ohrfeige nicht ausschloss. Inzwischen ist die zum Glück verboten und Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. In bestimmten Kreisen war auch mal kurz die antiautoritäre Erziehung en vogue, die Kindern so wenig Regeln wie möglich vorgab. Beide Erziehungsextreme sind inzwischen zu Recht etwas aus der Mode geraten.