Autotunnel am Bundesplatz Berlins Verkehrssenatorin lehnt Studie zu Schließung ab

Der Autotunnel am Bundesplatz in Berlin-Wilmersdorf wird nicht zugeschüttet. Der Traum der Anwohner, ihren Platz lebenswerter zu machen, ist bis auf Weiteres ausgeträumt. Denn die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) wird keine Machbarkeitsstudie beauftragen. Dies sagte Schreiners Sprecherin Britta Elm auf Anfrage. „Eine Machbarkeitsstudie gibt es in unserem Hause nicht, es wurde auch keine Machbarkeitsstudie zur Schließung des Bundesplatztunnels beauftragt.“