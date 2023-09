„Babylon Berlin“-Schauspielerin Liv Lisa Fries „Ich möchte beim Spielen am liebsten unbeobachtet sein“

Frau Fries, die Dreharbeiten für die vierte Staffel „Babylon Berlin“ liegen bereits zwei Jahre zurück, die Erstausstrahlung auf Sky ein Jahr. Wie nah fühlen Sie sich Charlotte Ritter – der Rolle, die Sie in der Serie spielen – aktuell?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Mir kommt es vor, als ob ich über etwas rede, was ich in der vierten Klasse gemacht habe. Die Figur ist gerade sehr weit weg. Ich habe in der Zwischenzeit drei Projekte gedreht: Ich habe mit Andreas Dresen seinen neuen Kinofilm gedreht, ich habe mit Anthony Hopkins gedreht, ich habe diese Kafka-Serie gedreht.