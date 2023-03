Bald mit Wärmebildkameras Wie der Straßenverkehr in Berlin gezählt wird

Ganz schön was los auf den Straßen da draußen, was? Aber hallo! 736.986 Autos im vergangenen Jahr allein auf der mittleren Spur der A100 Höhe Paulsborner Straße in Fahrtrichtung Dreieck Funkturm, gemessen von MDM Sensor R_EQ-EQ_52953_HFB_NO__lane2. Der ist einer von mehreren hundert, die die Verkehrsmengen auf der Stadtautobahn registrieren. Hinzu kommen 217 Sensoren auf Hauptstraßen, die im Fünf-Minuten-Takt Daten an die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) senden. Und nicht zu vergessen die zurzeit 20 Radzählstellen, deren moderne Variante „Fahrradbarometer“ heißt und beim Vorbeiradeln den Radverkehr des aktuellen Tages und seit Jahresbeginn anzeigt.

