„Baummörder“ Bürgerbüro der Grünen in Berlin-Neukölln beschmiert

Unbekannte haben das Bürgerbüro einer Grünen-Abgeordneten in der Friedelstraße im Bezirk Neukölln beschmiert. Dies teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Demnach war der Schriftzug „Baummörder“ sowie Kreuze und ein X an der Fassade angebracht worden.

Ein Objektschützer hatte die Schmierereien am Sonntagabend bemerkt. Tatverdächtige konnten bisher nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.