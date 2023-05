Begehung in Berlin-Tempelhof und Schöneberg : Behörden kontrollieren Lokale – und finden Ekel-Ecken

Verschimmeltes Gemüse, vergammelte Küchen, Pfannen mit angeklebten Essensresten: Was Behördenmitarbeiter am Freitag in Lokalen in Tempelhof und Schöneberg zu sehen bekamen, war nicht lecker.