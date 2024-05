Bei Demonstration am 1. Mai in Berlin 87-Jähriger zeigt Deutschlandfahne auf dem Balkon und wird attackiert

Ein 87-Jähriger ist in Berlin-Neukölln das Ziel einer Attacke und von Bedrohungen geworden, nachdem er bei der „Revolutionären Erster Mai Demonstration“ am Mittwoch eine Deutschlandfahne auf seinem Balkon präsentierte. Im unmittelbaren Anschluss an das Zeigen der Fahne flog ein Böller auf seinen Balkon.

Mehrere Teilnehmende schienen den Wurf zu befürworten, neben „Nie-wieder-Deutschland“-Rufen war auch Applaus zu hören. Der mutmaßliche Täter wurde nach Auskunft einer Polizeisprecherin bereits ermittelt.

Am Donnerstag stellte die Berliner Polizei mehrere Schmierereien an der Fassade des Mannes fest. Wie die Polizeisprecherin mitteilte, wurde seine Wohnung unter anderem mit den Worten „Hier wohnt ein Nazi 1.OG Nazis raus“ gebrandmarkt. Das Graffiti befindet sich auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus des Senioren in der Neuköllner Fuldastraße. Außerdem ist neben der Schmiererei in schwarzer Schrift das Autonomen-Symbol vermerkt. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Außerdem markierten mutmaßliche Autonome die Haustür des Mannes. Sie besprühten es mit den Worten: „Wir wissen wo du wohnst“ sowie „Nazis töten“. Auch auf dem Klingelschild hinterließen die mutmaßlichen Extremisten eine Botschaft. Dort schrieben sie: „Hier wohnt ein Nazi“.

Nach Auskunft der Polizei wird gegen die Unbekannten nun wegen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien mit politischem Inhalt sowie wegen gefährdendem Verbreitens personenbezogener Daten ermittelt. Auch der Polizeiliche Staatsschutz wurde eingeschaltet.