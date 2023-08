„Bei den Kids zählt, ob du Street Credibility hast“ Wie Berliner Hip-Hopper Jugendliche von der Straße holen

Ampear Peekops, ein großer Kerl mit Basecap und Shorts, sitzt an einem kleinen Tisch im Humboldt-Forum in Mitte und spricht mit einer Handvoll Kindern: „Nehmt einfach zwei Bleistifte gleichzeitig in die Hand.“ Peekops macht es vor und zeichnet so fette Buchstaben, Linien und Schattierungen. „Und schon habt Ihr Euer erstes Tag!“ Ein „Tag“ (sprich „Täg“) ist ein schnell hin gesprühtes oder gemaltes Zeichen, eine einfache Form des Graffiti. Ampear Peekops ist Graffiti- und Tattoo-Artist, „Ampear.87“ sein eigenes Spraytag, – und gibt als Honorarkraft des den Vereins „Sprühlinge“ Stencil-Workshops wie diesen an einem Museumssonntag und anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Hip-Hop-Kultur“ .