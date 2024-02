Bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen Berliner Feuerwehr findet leblosen 77-Jährigen in Spandauer Mehrfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Dies teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Weitere Hausbewohner und Hausbewohnerinnen blieben unverletzt.

Gegen 18.30 Uhr war das Feuer in der sechsten Etage des Mehrfamilienhauses in der Steigerwaldstraße bemerkt worden. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in der Brandwohnung dann den leblosen 77-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Fachkommissariat ermittelt zu mutmaßlich fahrlässigen Brandstiftung.

Das Haus am Mittwochabend vorerst unbewohnbar. Um Personen, die nicht anderweitig unterkommen konnten, kümmerte sich das Bezirksamt Spandau. Die Feuerwehr war insgesamt mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Während des Einsatzes wurden die Steigerwald- und die Pirmasenser Straße gesperrt.