Beim Aussteigen aus dem Bus Mädchen von Motorrad angefahren

In Wilmersdorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Motorradfahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen eine 15-jährige Jugendliche gegen 14 Uhr an der Haltestelle Mecklenburgische Straße Ecke Rudolf-Mosse-Straße aus einem Linienbus ausgestiegen sein.

Als sie anschließend die Mecklenburgische Straße vor dem Bus überquert haben soll, wurde sie von dem Motorrad eines 56-Jährigen erfasst, der die Mecklenburgische Straße in Richtung Wiesbadener Straße befuhr.

Die 15-Jährige stürzte bei der Kollision und erlitt eine Kopfverletzung. Sie kam zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Motorrad wurde bei dem Unfall beschädigt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion übernommen. (Apf)