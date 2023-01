Beim Drogenverladen falsch geparkt Berliner Polizei stellt 60 Kilogramm Marihuana sicher

Die Polizei Berlin hat am Dienstag in Charlottenburg 60 Kilogramm Marihuana im Wert von rund 240.000 Euro sichergestellt. Wie die Polizei berichtete, sollen zwei Beamtinnen am Dienstagvormittag gegen 8.20 Uhr am Saatwinkler Damm zwei Fahrzeuge aufgefallen sein: ein verkehrswidrig geparkter Kleintransporter und ein Lastwagen.

Zwei Männer seien demnach gerade damit beschäftigt gewesen, Kartons umzuladen. Die Beamtinnen sprachen die beiden Tatverdächtigen an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die Einsatzkräfte überprüften die zwei Fahrzeuge und fanden sechs Pakete, gefüllt mit Marihuana.

Sie leiteten sofort die Fahndung nach den Flüchtenden ein. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landeskriminalamts Berlin und des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp)

