Beim Einsatz in Berlin-Marzahn Betrunkener schlägt und tritt Rettungssanitäter

Bei einem Einsatz am Mittwochnachmittag in Berlin-Marzahn wurde ein Rettungssanitäter von einem betrunkenen Mann angegriffen und verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17.30 Uhr zu einem hilflosen Menschen in der Auersbergstraße gerufen. Als sie ankamen, verweigerte der 36-jährige stark angetrunkene Mann jegliche Hilfe. Als die Rettungskräfte zu ihrem Wagen zurückgingen, wollte der Mann mit der Faust auf den 42-jährigen Sanitäter einschlagen. Ein anderer Kollege konnte den Angreifer festhalten, wurde aber selbst getreten und erlitt eine Sprunggelenkfraktur.

Die Polizei nahm den Angreifer fest. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Der verletzte Rettungssanitäter wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Angriffs aufgenommen. (Tsp)