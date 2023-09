Beim Helfen helfen 15 Jahre Sternenfischer im Berliner Südosten

In einer Millionenstadt wie Berlin ehrenamtlich tätig werden zu wollen, kann auf den ersten Blick überfordern. Denn es gibt unzählige Bereiche, Möglichkeiten und Organisationen – und Unterstützung wird überall benötigt. Eine Freiwilligenagentur kann dabei helfen, ein Engagement zu finden, das den eigenen Interessen entspricht.

Eine dieser berlinweiten Agenturen ist das Sternenfischer-Freiwilligenzentrum in Treptow-Köpenick. Dieses Jahr feiert es 15-jähriges Jubiläum. „Ich bin zwar nicht von Anfang an dabei, aber schon ein Stück weit stolz darauf, dass wir die erste bezirkliche Freiwilligenagentur Berlins sind“, sagt Luisa Clauß, Koordinatorin für Engagement bei Sternenfischer. Zwar gab es 2008 bereits andere Anlaufstellen für Ehrenamtliche, die Sternenfischer waren jedoch die ersten, die vom Bezirk finanziell unterstützt wurden.

Der damalige Sozialamtsleiter Jens Meißner hatte das Freiwilligenzentrum ins Leben gerufen. Nach dem Start der Sternenfischer wurden auch in den anderen Bezirken nach und nach bezirkliche Freiwilligenagenturen gegründet. Der Name „Sternenfischer“ leitet sich vom Wappen Treptow-Köpenicks ab: Darauf sind unter anderem Fische und Sterne zu sehen. „Das Freiwilligenzentrum ist durch das lange Bestehen fest im Bezirk verwurzelt“, sagt Clauß.

„Sterne des Monats“ zeigen Vielfalt des Engagements

Von Beginn an werden außerdem die „Sterne des Monats“ vorgestellt: ehrenamtlich tätige Personen, deren Engagement die Sternenfischer mit kleinen Porträts in ihrer Öffentlichkeitsarbeit würdigen. Im Juli 2023 war das Brigitte Zessin, die alte Menschen an ihren Geburtstagen besucht. Im April wurde Sarah Pfeiffer vorgestellt, die sich für die Belange queerer Menschen einsetzt. Bernd Wardacki, Stern des Monats November 2022, engagiert sich als Bibliothekar.

Wer noch nicht weiß, wo er sich engagieren möchte, kann sich von den Sternenfischern helfen lassen: per Beratung vor Ort, telefonisch oder digital. Alternativ können Interessierte in der Datenbank der Freiwilligenagentur stöbern: ob regelmäßiges Ehrenamt, Tageseinsatz oder Online-Volunteering – also das Engagement vom eigenen Computer aus –, das Angebot ist groß. Es lässt sich auch filtern, mit welchen Menschen und für welchen Bereich man ehrenamtlich tätig werden möchte: zum Beispiel Umweltschutz, Fahrdienst, Übersetzen.

Carolin Weingart und Ute Clausner, Leiterin des Freiwilligenzentrums Sternenfischer, mit dem Plakat zu den Freiwilligentagen 2023. © Anne Marleen Becker

Sie würden das Engagement am liebsten erst einmal ausprobieren? Vom 8. bis 17. September findet die „Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage“ statt, organisiert vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin und dem Tagesspiegel. Auf der Webseite gemeinsamesache.berlin/aktionen sind bereits zahlreiche Aktivitäten gelistet. Es können auch eigene Aktionen angemeldet werden.

Auf der Website der Sternenfischer gibt es zahlreiche Mitmachaktionen in Treptow-Köpenick: vom Herbstputz fürs Kiezfest über das Treffen der Stolpersteine-Gruppe bis hin zum Präventionsangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien, bei dem auch mit Huskys gearbeitet wird. Die von den Sternenfischern gebündelten Angebote an den Freiwilligentagen finden Sie hier.