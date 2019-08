Bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde ist am Dienstagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll eine Frau beim Überqueren des Nahmitzer Damm um 8.50 Uhr von einem Lkw erfasst worden sein. Die Passantin überquerte die Straße nicht an einer Fußgängerüberweg, sondern 20 bis 30 Meter davon entfernt. In Höhe des Unfallorts soll eine Bushaltestelle sein. Weitere Informationen zum Hergang oder zur Identität des Opfers und des liegen bislang nicht vor.

Aufgrund des Unfalls wurde der Nahmitzer Damm in Richtung Hildburghauser Straße bis zum Mittag gesperrt. Mehrere Buslinien waren davon betroffen. (Tsp)