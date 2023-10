Beleidigt, bepöbelt und geschlagen Queerfeindlicher Angriff in Berlin-Charlottenburg

In Berlin-Charlottenburg kam es am Dienstagabend zu einem queerfeindlichen Angriff von einer großen Gruppe Jugendlicher gegen eine diverse Person. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 15.15 Uhr soll eine acht- bis zehnköpfige Gruppe Jugendlicher die diverse Person in femininer Kleidung an der Wilmersdorfer Straße Ecke Haubachstraße angetroffen haben. Nachdem die Jugendlichen sie angesprochen hatten, wurden sie handgreiflich. Sie schubsten die 35-jährige Person und beleidigten sie anschließend mehrmals homophob, bis eine Passantin auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde.

Die Frau bewies Zivilcourage und ging dazwischen. Daraufhin ging die Gruppe in Richtung Richard-Wagner-Platz weiter. Beim Vorbeigehen schlug ein Täter der Gruppe die queere Person mit der Faust. Die Person wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. (Tsp)