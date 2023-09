Beleidigt und mit Glasflasche bedroht Homophobe Attacke in Berlin-Schöneberg

In Schöneberg kam es am Donnerstagabend zu einem Vorfall, bei dem ein 37-jähriger Mann homophob beleidigt und bedroht wurde. Das berichtet die Polizei am Freitagnachmittag. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen eines Zeugen war der 37-jährige Mann in Begleitung eines 36-jährigen kostümierten Begleiters auf dem Wittenbergplatz unterwegs. Plötzlich soll der 37-Jährige von einem unbekannten Mann homophob beleidigt und bedroht worden sein.

Der Tatverdächtige soll dem Mann so nah gekommen sein, dass dieser ihn von sich schubste. In der Folge stürzte der Unbekannte zu Boden, erhob sich jedoch rasch. Er soll den 37-Jährigen daraufhin mit einer Glasflasche bedroht haben und mehrfach versucht haben, den 37-Jährigen damit zu verletzten. Durch das Eingreifen anderer Passanten konnte er daran gehindert werden.

Schließlich ließ der Täter vom Opfer ab und flüchtete unerkannt in Richtung Budapester Straße. Die polizeilichen Ermittlungen laufen derzeit und werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes geführt. Die Vorwürfe gegen den Täter umfassen versuchte Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. (Tsp)