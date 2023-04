Beleidigungen und Stinkefinger Parteibüro der Grünen in Berlin-Marzahn beschmiert

Unbekannte haben ein Parteibüro der Grünen in Berlin-Marzahn mit Farbe beschmiert. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter am Samstagabend mehrere Parolen an der Fensterfront des Kreisbüros Marzahn-Hellersdorf an der Krummenseer Straße. Das Türschloss war mutmaßlich manipuliert worden, sodass sich die Tür nicht mehr schließen ließ.

Eine Polizeisprecherin sagte dem Tagesspiegel am Montagmittag, die Schmierereien seien unter anderem Begriffe wie „Kinderficker, Kriegstreiber und ein Stinkefinger-Symbol“ gewesen. Wann genau das Büro beschmiert wurde, ist unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Tat schon mehrere Tage her sein, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des LKA habe den Fall übernommen. Nun werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. (Tsp, dpa)

