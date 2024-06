Berlin baut eine Ampel Nach zwei Jahren Wartezeit wird’s endlich grün

Seit einer Ewigkeit soll hier schon eine Ampel entstehen. Auf der einen Seite liegt die Berliner Waldorfschule am Krankenhaus Havelhöhe, auf der anderen Seite geht es ins „Parkviertel“ mit hunderten Wohnungen und Villen (war früher Britenquartier). Angekündigt worden ist der Bau der Ampel im Spandauer Ortsteil Kladow im Sommer 2022 – doch im Sommer 2024 blinkt da immer noch nichts.

Dabei ist der Kladower Damm keine Dorfstraße, sondern eine von zwei entscheidenden Nord-Süd-Straßen für tausende Pendler aus dem Spandauer Süden, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Bei der letzten Verkehrszählung wurden 11.500 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Dort rollen auch die Buslinien X34 und 134 zu den weit entfernten Bahnhöfen.

Passiert an dieser Kreuzung noch was? Ja - jetzt. Das zeigen Fotos des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel, in dem auch das Büro von Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, die Gründe für die große Verspätung erklärt.