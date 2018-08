Für gleich fünf Porsche-Fahrer endete der Sonntag ohne ihre Autos. Sie waren am frühen Abend in einer Weise über die Charlottenburger Bismarckstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz gedonnert, die ganz und gar nicht der Straßenverkehrsordnung entsprach. Die Polizei stoppte die fünf Fahrer, zog die Fahrzeuge und auch die Führerscheine ein. Wie berichtet, geht die Berliner Polizei seit einiger Zeit verstärkt gegen illegale Autorennen und Angeberfahrten vor. Bei denen hat es schon wiederholt schwere Unfälle, auch mit tödlichem Ausgang, gegeben.