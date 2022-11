Berlin entgehen 1,2 Millionen Euro 20.000 Raser-Bußgelder verjähren – weil die Polizei die Fristen nicht einhält

Die Berliner Polizei musste in diesem Jahr bereits Tausende Bußgeldverfahren gegen Raser einstellen, weil die Behörde die gesetzlichen Fristen bei der Bearbeitung nicht einhalten kann.

Allein bis Ende September habe die Polizei 20.024 Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsverstößen aus diesem Grund aufgeben müssen. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Grüne-Fraktion hervor, die dem Tagesspiegel vorab vorliegt.

Demnach hätten die Tausenden Verfahren „wegen eingetretener Verfolgungsverjährung aus verschiedensten Gründen“ eingestellt werden müssen. Daraus resultierten entgangene Einnahmen in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro, teilte die Innenverwaltung mit.

Berlin plant für 2023 mit 81 Millionen Euro Verkehrs-Bußgeldern

Die Berliner Polizei hatte in der Vergangenheit wiederholt gewarnt, zusätzliche Bußgeldverfahren gegen Temposünder wegen der begrenzten Personalstärke womöglich nicht umsetzen zu können. Dabei kann sie ihrer Aufgabe schon seit Jahren nicht voll gerecht werden.

Im vergangenen Jahr verjährten insgesamt 21.829 Bußgeldverfahren. 2018 und 2019 lag die Anzahl der deshalb nicht eintreibbaren Bußgelder mit 41.089 und 40.537 sogar fast doppelt so hoch.

Für das Land gehen mit der Arbeit der Bußgeldstelle erhebliche Einnahmen einher – und Einbußen, wenn die Verfahren verjähren. Im laufenden Jahr habe man bis einschließlich Oktober 692.675 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen eingeleitet. Insgesamt rechnet der Senat für 2022 mit Bußgeldeinnahmen in Höhe von knapp 67 Millionen Euro.

Das wäre so wenig wie nie in den vergangenen fünf Jahren. 2023 sollen die Einnahmen auf 81 Millionen Euro steigen, heißt es in der Senatsantwort.

Die Bußgeldstelle ist das Nadelöhr, wenn es um die konsequente Ahndung von Verkehrsdelikten geht. Vasili Franco (Grüne), Innenpolitiker

Zum Vergleich: Bereits im Corona-Jahr 2020, als die Polizei wegen der Kontrolle der Infektionsschutzmaßnahmen andere Aufgaben weniger intensiv wahrnehmen konnte, lagen die aus Verkehrsordnungswidrigkeiten stammenden Bußgeldeinnahmen bei mehr als 83 Millionen Euro.

„Es kann uns nicht zufrieden stellen, wenn Verkehrssünder aufgrund verpasster Fristen nicht zur Kasse gebeten werden können. Die Bußgeldstelle ist das Nadelöhr, wenn es um die konsequente Ahndung von Verkehrsdelikten geht“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grüne-Fraktion, Vasili Franco. Er forderte, die Stärkung der Bußgeldstelle zur Priorität zu machen. „Das wäre eine Win-Win-Situation für die Verkehrssicherheit und den Landeshaushalt.“

Auch bei neuen Blitzern geht es kaum voran. Seit die rot-grün-rote Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat, ist noch kein weiterer hinzugekommen. Von den 60 weiteren Tempo-Messgeräte für die Hauptstadt, auf die sich die rot-grün-rote Koalition in ihrem Koalitionsvertrag verständigt hat, ist noch keiner im Einsatz.

