Wie hat Berlin gewählt? In den Bezirken zeigen sich erstaunliche Ergebnisse - und die Grünen triumphieren. Sie liegen in sechs Bezirken über 30 Prozent. Die Ergebnisse im Überblick:

GRÜNE

In Friedrichshain-Kreuzberg, der traditionellen Berliner Hochburg, kamen die Grünen auf stolze 40,3 Prozent. Aber auch in Mitte, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg lag die Partei bei deutlich über 30 Prozent der Wählerstimmen. Das schlechteste Ergebnis erzielten die Grünen mit 13,1 Prozent in Marzahn-Hellersdorf.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

CDU

Die Christdemokraten haben sich in Reinickendorf mit 24,3 Prozent der Stimmen relativ gut behauptet. Auch in Spandau mit 22,6 Prozent und Steglitz-Zehlendorf mit 23 Prozent schnitt die Union überdurchschnittlich ab. In Friedrichshain-Kreuzberg kamen die Christdemokraten aber nur noch auf 5,7 Prozent.

SPD

Das beste Ergebnis erzielten die Sozialdemokraten mit 17,7 Prozent der Stimmen in Spandau. Dagegen ist Friedrichshain-Kreuzberg nicht nur für die Union, sondern auch für die SPD mit 10,5 Prozent ein besonders schwieriges Pflaster geworden.

Linke

Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall trennt auch diese Europawahl immer noch die Berliner Wählerschichten. Hochburgen sind Lichtenberg mit 22,6 Prozent, Marzahn-Hellersdorf mit 21 Prozent und Treptow-Köpenick mit 18,5 Prozent. Dagegen blieben die Linken in Reinickendorf bei 5,0 Prozent.

AfD

In Marzahn-Hellersdorf wurde die AfD mit 19 Prozent zweitstärkste Partei. Aber auch in Treptow-Köpenick erzielte sie mit 14,6 Prozent und in Lichtenberg mit 14,4 Prozent besonders gute Ergebnisse. In Friedrichshain-Kreuzberg waren es nur 4 Prozent.

FDP

In Steglitz-Zehlendorf erzielte die FDP immerhin 7,3 Prozent, aber nur 2,6 Prozent in Friedrichshain-Kreuzberg.