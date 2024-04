Berlin feiert 20 Jahre EU-Erweiterung Am Mittwoch soll das Brandenburger Tor in Blau und Gelb leuchten

Anlässlich des 20. Jubiläums der EU-Osterweiterung soll das Brandenburger Tor am Mittwoch in den Farben der EU-Flagge erstrahlen. Berlin beteiligt sich damit an einer europaweiten Aktion: Auch in anderen Städten wie Paris, Budapest und Rom sollen bedeutende Gebäude blau-gelb angeleuchtet werden.

EU-Osterweiterung Am 1. Mai 2004 traten insgesamt zehn mittel- und osteuropäische Staaten der Europäischen Union bei: Estland

Lettland

Litauen

Polen

Tschechien

Slowakei

Ungarn

Slowenien

Malta

Zypern 2007 folgten Rumänien und Bulgarien, 2013 als derzeit jüngstes Mitglied Kroatien.

„Die Erweiterung von 2004 war die größte in der Geschichte der Europäischen Union und somit ein Meilenstein für das vereinte Europa“, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mit. „Durch dieses Jahrhundertereignis wurde nicht nur der Frieden in Europa gestärkt, Berlin rückte auch in das geographische Zentrum der Europäischen Union.“ (Tsp)