Berlin Gossip Palina Rojinski ist nicht mehr verlobt – Wer war der Mann an ihrer Seite?

Das sogenannte Frühlingsgefühl gibt es wirklich. Das sagt zumindest die Wissenschaft. Wenn die Temperaturen steigen, die Tage wieder länger werden, steigt auch die Stimmung. Das Gehirn schüttet Endorphine aus – wir fühlen uns allgemein beschwingt, Schmetterlinge im Bauch und Hummel im, nun ja, was nicht ist, kann ja noch werden: Den Rest macht Aperol Spritz oder Roséwein auf Berlins lichtdurchfluteten Straßen.

Im Frühling wird allgemein mehr gedatet, Liebe liegt in der Luft, und alle sind glücklich und zufrieden. Aber, wie das immer so ist, Ausnahmen bestätigen die Regel. Blabla, genug der Phrasen und zurück zum knallharten Gossip: Ende letzter Woche postete Moderatorin, Schauspielerin und Internet-Persönlichkeit Palina Rojinski auf Instagram ein leicht verwackeltes Bild.

„Ding Dong... eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue! Mir geht es wunderbar :) Palina Rojinski in einer Mitteilung auf Instagram

Sie sitzt an einem Tisch vor einem Fenster, das an ein Chalet oder ähnliches erinnert, auf der Fensterbank steht Weihnachtsdeko. Vor ihr brennt eine Kerze. Die Stimmung ist irgendwie gemütlich, eher winterlich als frühlingshaft. Dazu passt auch die Bildunterschrift: „Ding Dong... eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue! Mir geht es wunderbar :) Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light und Harmony!“

Rojinski ist bekannt dafür, dass sie mit ihrem Privatleben nicht hausieren geht. Einige Informationen über ihr Liebesleben kursieren trotzdem in der Berliner Gesellschaft: Der jetzt Ex-Verlobte soll Ilya Morocha heißen, Unternehmer und Multimillionär sein und in bester Lage in Berlin leben. Kennen und lieben gelernt hätten sich die beiden bereits 2020.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung dürfte kein Zufall sein

Vor gut einem Jahr hieß es dann sogar, dass heimlich geheiratet wurde. Damals titelten Klatschblätter, dass ein großes Hochzeitsfest in der Toskana nicht hätte stattfinden können, weil Teile der Verwandtschaft in Russland lebten und wegen des Krieges nicht ausreisen könnten, deswegen hätte es nur eine kleine, standesamtliche Trauung gegeben.

Jetzt ist klar, das eigentlich gar nichts klar ist. Aber egal, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Rojinski ist ein Instagram-Profi, es ist also davon auszugehen, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung kein Zufall ist. Das winterliche Ambiente und die Schnappschuss-Stilistik des Bildes lässt schlussfolgern, dass die Auflösung der Verlobung schon einige Zeit zurückliegt.

Und damit sind wir wieder bei den Frühlingsgefühlen: Es ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass das Bild als Zeichen für interessierte Junggesellen zu interpretieren ist. Dafür braucht eine Rojinski kein Instagram. Die Vermutung liegt also nahe, dass hier einfach Wind aus Gossip-Segeln genommen werden soll. Wenn also in naher Zukunft das Gerücht kursieren sollte, dass Palina Rojinski frisch verliebt ist – immerhin, sie freut sich seit längerem über einen neuen Lebensabschnitt – dann sollen wir wissen, dass wir nichts wissen.

