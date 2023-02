Berlin ist dominiert von Gegensätzen Eine neue Regierung muss die Stadt wieder einen

Die deutsche Hauptstadt ist wieder einmal geteilt. Nicht so sehr in Ost und West, aber sehr wohl in viele anderen Kategorien. Das hat die Wahl in Berlin gezeigt.

Am auffälligsten natürlich zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Während die Grünen fast die komplette Innenstadt – bis auf das kleine gallische Dorf rund um die Friedrichstraße – für sich gewinnen konnten, dominiert die CDU in den Außenbezirken. Wobei selbst die weit in Richtung Innenstadt reichen. Hier hat vor allem die SPD deutlich verloren, wohl auch, weil dort die Enttäuschung über Franziska Giffey am größten war.

2021 konnte die SPD in den Randgebieten noch punkten, weil viele die Hoffnung hatten, dass Giffey entweder Korrektiv in einem linken Bündnis sein kann oder erst gar keines eingeht. Doch beides traf letztlich nicht zu, weshalb nun die CDU hier dominiert. Und selbst im Osten der Stadt konnte die CDU Stimmen gewinnen und sogar den Linken einiges an Wählerstimmen streitig machen.

Eine klare Konfliktlinie verläuft auch zwischen Jung und Alt. Während die Jungen vor allem Grüne und auch die sonstigen Parteien gewählt haben, sind die Alten in großen Scharen zu den Christdemokraten übergelaufen. Auch hier hatte die SPD 2021 noch punkten können. Und die Grünen tun sich bei den Über-60-Jährigen sehr schwer. Gerade einmal 9 Prozent haben in dieser Altersklasse Grün gewählt.

Aus diesen Punkten folgen auch klare inhaltliche Trennlinien, die sich in diesen Gegensätzen widerspiegeln. Zum Beispiel ein Mobilitäts-Gegensatz, man könnte auch sagen: Fahrrad gegen Auto. Verkehr war eines der dominierenden Themen im Wahlkampf und CDU und Grüne haben Auto und Fahrrad stark als Gegensatzpaar aufgemacht.

Gleiches gilt für den Wohnungs-Gegensatz, oder aber: Bauen gegen Enteignen. Auch hier eher die unversöhnlichen Entweder-oder-Positionen im Zentrum der Debatte um die Wohnungspolitik in der Hauptstadt.

Damit ist klar, dass egal, welche Konstellation sich am Ende durchsetzt, ein politisches Ziel dabei herauskommen sollte: die Stadt mit ihren starken Gegensätzen wieder zu vereinen. Unterschiede werden natürlich in einer großen Metropole immer existieren.

Ziel sollte es aber sein, gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Austausch von Interessen in einer Großstadt zu ermöglichen. Das sollte der politische Anspruch einer neuen, wie auch immer gearteten Koalition sein. Es sollte auch Anspruch all der Parteien sein, die für sich Regierungsverantwortung reklamieren.

Derzeit stehen sich die Lager noch sehr unversöhnlich gegenüber. Hier aufeinander zuzugehen, könnte ein guter Anfang sein.

