„Berlin kann eine Stadt der Zukunft sein“ Panorama-Künstler Yadegar Asisi im Gespräch

Herr Asisi, seit mehr als 30 Jahren haben Sie Ihr Atelier in Kreuzberg, einem Stadtteil, der wie kein anderer für Berlins Künstlertum und Kreativität steht. In all den Jahren hat sich Ihr Kiez aber verändert. Fühlen Sie sich hier noch wohl?

Als ich vor der Wende hier einzog, war Kreuzberg tatsächlich noch ganz anders. Ich erinnere mich, dass es nach Kohle roch, alles war auf eine Art angenehm dreckig. Es gab nichts Schickes daran. Jeder konnte so leben, wie er wollte. Ich fand das gut. Dann gab es nach der Wende den Absturz. Läden machten zu, alle wollten auf einmal nach Prenzlauer Berg, suchten dort neue Stellen. Man merkte, wie das Leben aus dem Kiez rausging. Zum Glück änderte sich das irgendwann wieder: Nach etwa zehn Jahren hatte auch die Politik dieses Problem erkannt. Man versuchte dann, die alten Strukturen zu bewahren und die Leute an den Kiez zu binden. Diese vorsichtige Stadterneuerung hat gefruchtet. Ich behaupte: Das, was Kreuzberg mal war, lebt in Teilen immer noch. Ich fühle mich hier nach wie vor sehr wohl.