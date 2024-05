Berlin kauft Fernwärmenetz zurück Wirtschaftssenatorin Giffey will Lehren aus der Vergangenheit ziehen

Das Berliner Fernwärmenetz wird seit Freitag unter dem Namen Berliner Energie und Wärme betrieben. Das Land Berlin hat das Netz für 1,4 Milliarden Euro vom schwedischen Energieversorger Vattenfall zurückgekauft. „Wir gewährleisten mit der Rückkehr der Fernwärme eine sichere, eine effiziente, eine nachhaltige Energieversorgung – und das Ganze, das bleibt unser Ziel, zu fairen Preisen“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Freitag bei einem Festakt. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte, dass die Möglichkeit zum Rückkauf auch eine Chance gewesen sei, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

1997 hatte das Land Berlin seine Anteile an der damaligen Bewag an private Investoren verkauft, später wurde die Bewag an Vattenfall veräußert. „Damals haben die politischen Verantwortlichen auch gesagt: ‚Wir wollen das Beste für die Stadt.‘ Aber am Ende zeigt sich eben doch, dass die wesentlichen Güter der Daseinsvorsorge, Wasser, Strom, Wärme, in die öffentliche Hand gehören“, sagte Giffey.

Das Berliner Fernwärmenetz ist mit rund 2000 Kilometern Länge das größte Westeuropas. Es versorgt etwa ein Drittel der Berliner Haushalte mit Wärme. Bisher macht die Wärmeerzeugung noch einen großen Teil der CO2-Emissionen des Landes aus. In den kommenden Jahren soll sie Stück für Stück dekarbonisiert werden, also die Wärme nicht mehr durch die Verbrennung von Gas oder Kohle entstehen. „Im Moment haben wir 95 Prozent Steinkohle und Erdgas, 5 Prozent erneuerbare Energieträger. Das muss sich ändern“, sagte Giffey. „Berlin wird nicht klimaneutral, wenn die Wärmeversorgung nicht klimaneutral wird.“ (dpa)