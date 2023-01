Sie soll auf dem Balkon gestritten haben 27-Jährige stirbt nach Sturz von Hochhaus in Berlin-Marzahn

In Marzahn ist eine Frau in der Nacht zu Mittwoch von einem Balkon eines Hochhauses in Marzahn gestürzt und gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich gegen drei Uhr mehrere Personen in der Wohnung im sechsten Obergeschoss an der Sella-Hasse-Straße aufgehalten haben. Dort soll es dann zu einem Streit zwischen der 27-jährigen Frau und einem ebenfalls 27-jährigen Mann gekommen sein. Der Streit verlagerte sich laut Polizei auf den Balkon, wo die Frau dann auf die Straße gestürzt sein soll.

Mehrere Personen sollen zu der Frau hinuntergeeilt sein und sie reanimiert haben, bis die Rettungskräfte eintrafen. Diese brachten die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Dort starb sie später an den Folgen des Sturzes. Einsatzkräfte übergaben die Kinder der Frau dem Kindernotdienst. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt. (Tsp)

