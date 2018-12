Die 25-jährige Frau, die in der Nacht zu Freitag mit einer Schussverletzung im Kopf in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert worden war, ist in der vergangenen Nacht verstorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagvormittag mit. Die 3. Mordkommission ermittelt in alle Richtungen.

Bei dem Opfer handelt es sich um eine 25-jährige Polin mit Wohnsitz in Berlin. Ihre Identität konnte nach Angaben einer Sprecherin der Berliner Polizei eindeutig geklärt werden.

In der Nacht zu Freitag war die schwer verletzte Frau in einer Hofeinfahrt der Neuköllner Oderstraße gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sei ihr in den Kopf geschossen worden. Rettungskräfte fanden das Opfer bewusstlos.

Ein unbekannter Anrufer hatte um 23.08 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Nachdem im Krankenhaus festgestellt wurde, dass die Frau eine Schussverletzung habe, wurde die Polizei verständigt. Die Frau sei nicht ansprechbar gewesen.