Berlin sagt Danke Senat und Parlament ehren das Ehrenamt

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will sich an diesem Mittwoch bei einem Empfang im Festsaal des Roten Rathauses bei rund 150 freiwillig Engagierten für deren Einsatz bedanken. „Der Einsatz der vielen Freiwilligen in Berlin war in diesem Jahr einmal mehr überwältigend“, will Giffey laut einer Vorabmeldung ihre Pressestelle am Mittwoch sagen: „Was die Stadtgesellschaft, die Berlinerinnen und Berliner, vor allem bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine geleistet hat, verdient große Anerkennung.“ Auch auf vielen anderen Feldern bereicherten Engagierte tagtäglich Berlin. „Durch sie erfährt unser Gemeinwesen eine unverzichtbare Unterstützung“, so die Regierende Bürgermeisterin.

Auch der Präsident des Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner (SPD) will die Engagierten würdigen. Das freiwillige Engagement sei „ein wesentlicher Träger des Zusammenhalts in unserer Stadt“. Buchner versprach, dass „Senat und das Abgeordnetenhaus gemeinsam die ehrenamtlichen Strukturen in Berlin fördern und unterstützen“. Eingeladen waren Freiwillige aus allen 88 Mitgliedsorganisationen des Landesnetzwerks Bürgerengagement Berlin sowie aus den bezirklichen und regionalen Freiwilligenagenturen.

Im Vorfeld der Veranstaltung „Berlin sagt Danke!“ hatte es Irritationen bei Freiwilligen gegeben. Die Landesregierung wies erstmalig am Montag auf die Veranstaltung hin, obwohl das Datum schon länger kommuniziert wurde. Auf dem Engagementportal des Landes Berlins „bürgeraktiv“ findet sich auch aktuell überhaupt kein Hinweis. Dabei wurde die Veranstaltung in den vergangenen sechs Jahren immer umfänglich und mit großem Vorlauf beworben, um möglichst viele Berliner Engagierte zu erreichen. Bei der vorherigen Veranstaltung am 19. Juni 2021 gab es hunderte von Angeboten für ehrenamtlich Engagierte. Kultur- und Freizeiteinrichtungen in allen Teilen Berlins boten den Ehrenamtlichen freien Eintritt - darunter Theater und Opern, Zoo und Tierpark, Museen, Gärten, Sportstätten und Schwimmbäder.

Eine Begründung, warum diesmal nur ausgewähltes Publikum eingeladen wurde, gibt es nicht. Intern heißt es, wegen der langen Haushaltssperre sei für die Vorbereitung einer stadtweiten Veranstaltung wie in den Vorjahren keine Zeit mehr gewesen. Die Haushaltssperre galt allerdings nur bis zur Verabschiedung des Landeshaushalts 2022/2023 am 23. Juni – also vor fünf Monaten.

