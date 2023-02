Berlin spart im Winter Strom Heizlüfter bleiben kalt, der Ehrgeiz kühlt ab

Der Stromverbrauch der Berliner ist seit Monaten durchweg geringer als im Jahr davor – obwohl sich wegen des Krieges in der Ukraine deutlich mehr Menschen in der Stadt aufhalten dürften als im Winter 2021/22. Das zeigt eine Auswertung der landeseigenen Stromnetz Berlin GmbH, die dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach verbrauchten Haushalte und Kleingewerbe im Oktober und November jeweils acht Prozent weniger Strom als in den Vorjahresmonaten. Im Dezember waren es sechs Prozent weniger, im Januar schrumpfte der Rückgang auf nur noch zwei Prozent.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden