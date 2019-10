Gut ein Jahr wird es noch dauern, aber dann gibt es im weitgehend leerstehenden Theater am Potsdamer Platz wieder ein festes Programm. Wie am Montag bekannt wurde, wird das ehemalige Musicaltheater im November 2020 die erste europäische Residenz des Cirque du Soleil. Dies teilten die Cirque du Soleil Entertainment Group und ihr deutscher Partner, die Live Nation Entertainment, mit. Geplant ist eine neue, eigens für Berlin entwickelte Show, inspiriert auch von Berlin und seiner Kultur. Sie soll langfristig das Berliner Publikum und die deutschen und internationalen Touristen begeistern.

Der Cirque du Soleil war schon wiederholt in Berlin zu Gast. Für seinen CEO Daniel Lamarre ist die Show „eine wundervolle Weise, die 25-jährige Beziehung mit der Stadt zu feiern“. Das Theater am Potsdamer Platz, zur Zeit der Filmfestspiele deren Hauptspielstätte „Berlinale Palast", wurde lange von dem Großveranstalter Stage Entertainment vermietet, der dort vor Jahren das Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“ spielte. Künftiger Betreiber ist die Live Nation Entertainment. Nachdem die Zuschauerzahlen sanken und keine Ersatzstück in Sicht war, wurde das Theater geschlossen und nur noch hin und wieder für Gastproduktionen geöffnet.