Berliner Alkoholkonsum Mäßig aber regelmäßig

Der „Dry January“, also der trockene Januar, gewinnt zunehmend an Beliebtheit: Immer mehr Berliner:innen starten nüchtern in den ersten Monat des neuen Jahres.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden