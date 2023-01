Berliner Amt stellt Holz vor die Hütte Warum der Bezirk Treptow-Köpenick Bäume verschenkt

Seit langem verliert Berlin mehr Stadtbäume als nachgepflanzt werden. Die vor gut zehn Jahren gestartete Stadtbaum-Kampagne des Senats, bei der das Land private Spenden aufstockt, hat den Schwund zumindest ein wenig gebremst. Jetzt probiert es Treptow-Köpenick mit einem neuen Ansatz: „Hausbaum“ heißt das Vorhaben, bei dem das Bezirksamt privaten Eigentümern oder Pächtern einen oder mehrere Bäume aufs Grundstück pflanzt – kostenlos, aber gegen die schriftliche Zusage, dass die Grundstücksbesitzer sich dauerhaft um die Pflege kümmern und notfalls Ersatz pflanzen müssen, falls er abstirbt.

Auch für die möglichen Standorte gelten Vorgaben: Das Amt spendiert nur Bäume für Orte, an denen die Allgemeinheit direkt profitiert, also beispielsweise bei Vorgärten, von denen aus der Baum später auch dem Gehweg oder einem benachbarten Spielplatz Schatten spendet oder in öffentlich zugänglichen Höfen. Außerdem muss über und unter der Erde genug Platz für Krone und Wurzeln sein, denn erst große Bäume helfen Mikroklima und Artenvielfalt wirklich.

Das Budget für die Aktion kommt aus Geld, das das Naturschutzamt des Bezirks durch Ausgleichsabgaben gemäß Baumschutzverordnung erhält – meist nach Fällungen, für die lokal kein Ersatz gepflanzt wird, etwa bei Bauvorhaben. 665.000 Euro hat das Amt nach Auskunft von Umweltstadträtin Claudia Leistner (Grüne) im vergangenen Jahr dadurch eingenommen. Die müssten dem Naturschutz an anderer Stelle zugutekommen.

Bis zu 300 Exemplare

Bisher seien beispielsweise Fledermausquartiere im Plänterwald und die Wiederherstellung kleiner Gewässer finanziert worden – und jetzt eben Bäume. Das Bezirksamt hat ein Bewerbungsformular samt Liste möglicher Baumarten – in drei Größenkategorien unterteilt – online gestellt. Privathaushalte können bis zu zwei Bäume erhalten, Wohnungsbaugesellschaften und Eigentümergemeinschaften bis zu acht. Zunächst könnten etwa 300 Exemplare gepflanzt werden, sagt Leistner. „Wir haben noch keine Erfahrungswerte und schauen mal, wie das läuft.“ Die Bewerbungsfrist läuft zunächst bis Ende Juni.

Da, wo der Bezirk sich inspirieren ließ, läuft es hervorragend: In Saarlouis soll nach einer vergleichbaren Aktion im vergangenen Jahr in den nächsten Wochen gepflanzt werden. Bis zu drei Bäume pro Standort konnten beantragt werden; man habe auf 200 Stück binnen vier Jahren gehofft, berichtet Andreas Ney, der Umweltschutzbeauftragte der 35.000-Einwohner-Stadt. Nun könnten schon in der ersten Saison 167 gepflanzt werden. Etwa ein Dutzend von insgesamt rund 180 angefragten Pflanzungen komme nicht zustande, weil entweder die Standorte ungeeignet seien oder die Antragsteller es sich anders überlegt hätten.

Je nach Ergebnis der laufenden Ausschreibung wird in Saarlouis mit 500 bis 600 Euro pro Baum gerechnet. Das ist etwa ein Fünftel der Summe, die die Berliner Umweltverwaltung für einen Stadtbaum inklusive Anwachspflege kalkuliert. Real wird es für Saarlouis noch viel günstiger, weil die dort angesetzten 125.000 Euro zu 90 Prozent vom Bund gefördert werden. Wegen der großen Resonanz prüfe die Stadt, ihr Budget aufzustocken. Gemeldet hätten sich sowohl private Hauseigentümer als auch kleinere Unternehmen. Einzelne hätten sogar Flächen entsiegelt, was den ökologischen Effekt noch verbessert.

Aus Sicht von Christian Hönig, Baumschutzreferent beim Umweltverband BUND, greift der Bezirk Treptow-Köpenick mit dem Projekt „das Grundproblem auf, dass Bäume auf privaten Grundstücken gefällt werden und der Platz für den geforderten Ausgleich fehlt“. Berlin verliere nicht nur Bäume, „sondern auch Flächen, auf denen Bäume stehen könnten“. Hinzu komme, dass die einst übliche Ausfallquote von etwa zehn Prozent der Neupflanzungen seit Beginn der Dürre 2018 auf 25 bis 30 Prozent gestiegen sei.

Auch deshalb ist aus Sicht von Hönig noch wichtiger als jede Neupflanzung, vorhandene Bäume, wenn irgend möglich, zu erhalten. „Bis neue Bäume Funktionen wie Schatten erfüllen, vergehen 30 Jahre; bis zu Naturschutzfunktionen wie Bruthöhlen 60 bis 80 Jahre“, sagt Hönig. Insofern sei die aktuelle Berliner Baumschutzverordnung hochproblematisch: „Sie schützt Bäume auf Baustellen nicht.“ Wer bauen wolle, müsse wegen Bäumen auf seinem Grundstück keine Abstriche machen; das Landgericht habe diese ökologisch fatale Prioritätensetzung bestätigt. „Egal, wie der nächste Senat zusammengesetzt ist: Wir werden dieses Thema weiterverfolgen“, kündigt der studierte Forstwirt Hönig an.

