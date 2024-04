Berliner Amtsgericht entscheidet 84-jähriger Mieter aus Reinickendorf soll sein Geburtshaus räumen

Vor dem Amtsgericht Wedding steht am Montagmorgen eine kleine Unterstützergruppe. Sie protestieren für Manfred Moslehner, genannt Manne. Hier soll das Urteil darüber fallen, ob er sein Geburtshaus in der Siedlung am Steinberg zwangsräumen muss. Ein Investor hat die denkmalgeschützten Reihenhäuschen vor über zehn Jahren gekauft, um sie zu modernisieren und weiterzuverkaufen – zu einem ungleich höheren Preis.