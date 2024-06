Berliner Autorin über ihre Erfahrungen in der Psychiatrie „Aktuell werden Menschen oft entrechtet“

Frau de Gregorio, Sie haben sich mit Anfang 20 selbst in eine Psychiatrie begeben. Wie ging es Ihnen damals?

Bei mir haben psychische Ausnahmezustände, die ich in schwierigen Lebensphasen erlebte, immer damit angefangen, dass ich zuvor mehrere Nächte nicht geschlafen habe. Das waren Zustände, in denen mir vieles seltsam vorgekommen ist. Ich hatte das Gefühl, die Menschen würden Rollen spielen. Ich habe auch viele schöne Erinnerungen daran, ich denke etwa an Kreativität.